В Карелии пройдет диктант на нескольких языках

Межрегиональная акция "Диктант на карельском и вепсском языках" стартует 19 апреля в Петрозаводске, сообщили Миннаце Карелии.

Жители столицы Карелии смогут проверить свою грамотность по ливвиковскому, людиковскому, собственно карельскому наречиям карельского языка, а также вепсскому языку.

Основная площадка акции будет организована в "Точке кипения" Петрозаводского государственного университета. Всем желающим принять здесь участие в акции необходимо зарегистрироваться до 18 апреля, перейдя по ссылке .

Всего в рамках проведения межрегиональной акции "Диктант на карельском и вепсском языках" организована 51 площадка в районах Республики Карелия, Вологодской, Ленинградской и Тверской областях, где диктант можно будет написать с 19 по 25 апреля. Список площадок размещен в социальных сетях в группе.

Онлайн трансляция позволит присоединиться к написанию диктанта всем желающим проверить свои знания карельского и вепсского языков.

Дополнительную информацию о проведении межрегиональной акции можно получить в Министерстве национальной и региональной политики Республики Карелия, контактное лицо – ведущий специалист отдела государственной поддержки коренных народов Александра Викторовна Ануфриева, телефон 8 911 401 51 49, адрес электронной почты anufrieva-alexandra@mail.ru.