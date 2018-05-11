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Новости. Общество
10:36, 11 Мая 2018

В Карелии пройдет международный форум лидеров зеленых технологий для малых городов

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Вопросы зеленых технологий и энергосбережения малых городов обсудят 17-18 мая в Костомукше.

"Как сэкономить на уличном городском освещении без дополнительных инвестиций из бюджета? Как отапливать здания с использованием энергии земли? Что необходимо сделать, чтобы отходы канализационных сооружений "горели" и негативное воздействие на природу снизилось? Во что можно превратить коммунальный мусор? Как наладить высокотехнологичное производство без ущерба для окружающей среды? На эти вопросы участники смогут получить ответ от экспертов-практиков, которые непосредственно реализуют подобные проекты в России и в зарубежных странах", - говорится в описании к форуму.

К примеру, программа форума включает выступление заместителя премьер-министра правительства Дмитрия Родионова с докладом "Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Костомукшском городском округе".

Генеральный директор финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен расскажет о "Импульсе к развитию бизнеса между Финляндией и Россией - Boosting the Finnish-Russian trade".

Заместитель председателя Российского комитета по программе ЮНЭСКО "Человек и биосфера" Валерий Неронов выступит с докладом "От Всемирной сети биосферных резерватов до экологической цивилизации".

Подробнее о мероприятии читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-05-11 10:52:09
Пустозвоны. Артур, я правильно сказал?
Беня
2018-05-11 11:12:34
однозначно, по сути правильно и очень, кстати, при этом корректно :)
Гость
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