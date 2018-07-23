В Карелии пройдет Национальный лесной форум

Более 200 участников ожидается на Национальном лесном форуме, который пройдет в Карелии с 29 по 30 июля, сообщил журналистам первый замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов.

"Впервые на территории Российской Федерации проходит Национальный лесной форум. Уже прошло четыре этапа. На территории Республики Карелия нам выпала честь принять пятый этап. Форум проходит под эгидой Госдумы РФ. В составе участников: федеральные органы исполнительной власти, Минприроды России, Рослесхоз, Минсельхоз, депутаты Государственной думы, руководители крупных лесопромышленных организаций, общественные организации", - сказал Павлов.

Он отметил, что 30 июля в Петрозаводске откроются четыре площадки форума: "Лесной комплекс России", "Эффективность государственного управления лесами. Охрана и защита лесов", "Лесные богатства для людей", "Охота и охотничья инфраструктура".

Кроме того, 29 июля участники форума проведут выездной семинар "Внедрение интенсивной модели лесопользования и воспроизводства лесов" в Кондопожском районе и посетят ДОК "Калевала".

Предполагается участие 200-300 человек, отметил Павлов.

"Основная цель форума – выработка предложение с учетом мнений лесопользователей, с учетом дискуссий, с учетом правоприменительной практики", - добавил заместитель министра.