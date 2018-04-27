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Новости. Общество
15:05, 27 Апреля 2018

В Карелии пройдет традиционный гусиный фестиваль

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В Олонецком районе снова состоятся весенние гусиные бега.

Экологический фестиваль "Олония – гусиная столица" пройдет 5 мая в Олонце. Все желающие могут понаблюдать за гусиными бегами, поучаствовать в флешмобе от карельского Морозца Паккайне, приобрести сувениры на ярмарке декоративно-прикладного творчества. 

Программа фестиваля: 
10.00 – 16.00 - сельскохозяйственная ярмарка (пл. Гагарина); 
10.00 -16.00 - Ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества 
(г. Олонец, ул. 30-летия Победы); 
10.00-16.00 - демонстрационные и практические мастер-классы (г. Олонец, ул. 30-летия Победы); 
11.00 - "Веселые старты" среди команд общеобразовательных учреждений города и района (городской стадион); 
11.15, 12.15, 13.15 – весенний флешмоб от карельского Морозца Паккайне (городской парк, Купеческий двор Паккайне); 
11.30 - 12.00 - мероприятие поддержки приюта для животных "Верные друзья" (городской парк);
11.00-16.00 - игровые площадки (городской парк). 
12.00-13.30 - концертная программа творческих коллективов города и района "Весенний переполох" (городской парк); 
13.30-14.00 - гусиные бега (городской парк);
14.00-15.30 - торжественная церемония, праздничный концерт "Гусь гогочет и гордится: Олонец – моя столица!" (городской парк). 

В течение дня будут работать выставки: 
• "Вестники весны" (Олонецкий национальный музей) ; 
• книжная выставка "А у нас гостят гуси: 15 лет Гусиному фестивалю" (Олонецкая ЦБС); 
• книжная выставка "Красные лапки, Щиплют за пятки, Беги без оглядки" (Олонецкая детская библиотека); 
• фотовыставка "Гусь в фокусе" (Олонецкая детская библиотека).

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