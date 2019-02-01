В Карелии пройдут рейды "Пешеход"

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Мероприятия будут проходить в два этапа на протяжении нескольких месяцев, сообщили в ГИБДД Карелии.
Первый этап – с 4 по 23 февраля, второй этап – с 8 по 30 марта. Автоинспекторы проверят пешеходные переходы, правила проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, выполнение требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах, правила остановки и стоянки на тротуаре и в зоне пешеходного перехода.
В 2018 году в Карелии произошло 198 ДТП с участием пешеходов, 23 человека погибли и 187 человек травмированы, в том числе 39 детей-пешеходов и трое детей погибли. В 77 случаях виновниками ДТП были сами пешеходы.
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