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Новости. Экономика
10:10, 31 Мая 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Карелии работает около 40 тысяч женщин с высшей квалификацией

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На предприятиях и в учреждениях Карелии работает более 36 тыс. женщин - специалистов высшего уровня квалификации, это в два раза больше количества мужчин с таким же уровнем.

Среди специалистов высшего уровня квалификации больше всего женщин – 15,5 тысяч человек – работает в сфере образования. Основная доля мужчин с этим уровнем квалификации – 4,9 тыс. человек – приходится на сферу науки и техники.

Доля женщин среди специалистов среднего уровня квалификации в Карелии также почти в 2 раза выше, чем мужчин. Такой уровень в 2018 году имели 22 тысяч женщин и 12 тысяч мужчин.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Сеня
2019-05-31 10:22:48
Хм .40 тьсяч женщин с высшей квалификацией и низшей зарплатой . К чему эта статистика ? Игра цифр , да и только .
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