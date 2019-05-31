В Карелии работает около 40 тысяч женщин с высшей квалификацией

На предприятиях и в учреждениях Карелии работает более 36 тыс. женщин - специалистов высшего уровня квалификации, это в два раза больше количества мужчин с таким же уровнем.

Среди специалистов высшего уровня квалификации больше всего женщин – 15,5 тысяч человек – работает в сфере образования. Основная доля мужчин с этим уровнем квалификации – 4,9 тыс. человек – приходится на сферу науки и техники.

Доля женщин среди специалистов среднего уровня квалификации в Карелии также почти в 2 раза выше, чем мужчин. Такой уровень в 2018 году имели 22 тысяч женщин и 12 тысяч мужчин.

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