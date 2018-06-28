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Новости. Экономика
16:27, 28 Июня 2018

В Карелии растет число организаций, задолжавших в бюджет больше миллиона рублей

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Совокупный объем задолженности организаций составляет более 1 млрд рублей.

Минфин республики проанализировал сведения о налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет Карелии в размере, в том числе, находящихся в стадии банкротства.

По итогам пяти месяцев этого года сохраняется рост числа организаций, имеющих задолженность перед бюджетом свыше 1 млн рублей - со 151 до 196 единиц. Об этом сообщает Минфин Карелии.

Совокупный объем задолженности организаций составляет более 1 млрд рублей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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