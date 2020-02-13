В Карелии расторгнут контракт с подрядчиком из-за срыва стройки спортобъекта федерального значения

В Минстрое Карелии сообщили о расторжении госконтракта с компанией ООО "Экспертстрой", которая занималась реконструкцией учебно-тренировочной базы "Школы высшего спортивного мастерства" в местечке Ялгуба.

"Управление капитального строительства" расторгло государственный контракт с ООО "Экспертстрой" на реконструкцию универсальной загородной учебно-тренировочной базы Центра спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства". Об этом "Вестям Карелии" сообщили в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики республики.

Причиной расторжения контракта стало "неисполнение подрядной организацией условий государственного контракта, в том числе сроков выполнения работ в соответствии с графиком производства работ", указано в ответе Минстроя.

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