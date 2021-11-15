В Карелии разработали электробайк стоимостью 300 тысяч рублей (ВИДЕО)

Прототип всесезонного электрического велосипеда разработан в Карелии.

Петрозаводская компания «ШЕРИНГ-ГРУПП» разработала прототип всесезонного электробайка. Сейчас опытный образец проходит испытания. После их завершения он будет отдан в производство. Об этом информирует Минэк Карелии.

Электробайк полноприводный и предназначен для пересечения любой местности. На нём ездят стоя. Вес образца около 30 килограммов. Специальная резина повышенной проходимости позволяет проехать по грязи или снегу, а батарея выдерживает на морозе до 6 часов непрерывной эксплуатации. Стоимость электробайка для покупателей будет составлять порядка 300 тысяч рублей.

Разработка опытного образца электробайка победила в направлении «Ресурсосберегающая энергетика» в конкурсе грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Фонда венчурных инвестиций Карелии.

Осенью прототип электробайка был заявлен на конкурс «Арктический стартап», который проводил Фонд венчурных инвестиций Карелии. Экспертный совет фонда рекомендовал его в числе трёх победителей на получение финансовой поддержки из бюджета. Выигранные грантовые средства направлены на проведение испытаний прототипа.

Электробайк – велосипед с электрическим приводом, работающий от аккумуляторной батареи.