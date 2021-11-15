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В Карелии разработали электробайк стоимостью 300 тысяч рублей (ВИДЕО)

Новости. Экономика
09:10, 09 Декабря 2021
фото: Минэкономразвития Карелии / ВК

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Прототип всесезонного электрического велосипеда разработан в Карелии.

Петрозаводская компания «ШЕРИНГ-ГРУПП» разработала прототип всесезонного электробайка. Сейчас опытный образец проходит испытания. После их завершения он будет отдан в производство. Об этом информирует Минэк Карелии.

Электробайк полноприводный и предназначен для пересечения любой местности. На нём ездят стоя. Вес образца около 30 килограммов. Специальная резина повышенной проходимости позволяет проехать по грязи или снегу, а батарея выдерживает на морозе до 6 часов непрерывной эксплуатации. Стоимость электробайка для покупателей будет составлять порядка 300 тысяч рублей. 

Разработка опытного образца электробайка победила в направлении «Ресурсосберегающая энергетика» в конкурсе грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Фонда венчурных инвестиций Карелии.

Осенью прототип электробайка был заявлен на конкурс «Арктический стартап», который проводил Фонд венчурных инвестиций Карелии. Экспертный совет фонда рекомендовал его в числе трёх победителей на получение финансовой поддержки из бюджета. Выигранные грантовые средства направлены на проведение испытаний прототипа.

Электробайк –  велосипед с электрическим приводом, работающий от аккумуляторной батареи. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергеич
2021-12-09 11:46:06
СТОЯ?!! Такое уже есть, называется самокат. Да и то у половины из них седла есть.
30 кг? Я думал, мой Элтреко хт750 тяжелый- 27 кг. Кажись, нет.
300 тыр? А бэушную тачку за эти бабки оно не получше выбор будет?
И, наконец, перестаньте красивые слова без толку рисовать - ПОЛНОПРИВОДНЫЙ велосипед! Я угораю...
И вообще - взять штатный велик за полста тыщ, снять с него половину всего и заявить о РАЗРАБОТКЕ - Ну, совок неистребим, и дураки в нем - тоже.
Горожанин
2021-12-09 11:29:52
Какие победы и гранты?! Купить на Али на 30 тыс. комплектующих и приделать к этой неказистой раме?! Работа для школьника в батькином гараже. А 300 тыр - вообще бред. Какое производство?! Основной вид деятельности ООО "Шеринг-групп" - аренда и прокат товаров для отдыха и спортинвентаря.
Пишите лучше о серьезных городских предприятиях (Петрозаводскмаш, ОТЗ, Судостроительный завод...)
User
2021-12-09 11:11:35
Несколько лет назад за 300 тыр можно было новый автомобиль купить, а теперь велосипед с моторчиком! Нет поводов не гордиться.
drug
2021-12-09 10:46:25
Офигеть !
Взяли "тут", "там", подсмотрели "тут" и "там" и опа разработали прототип всесезонного электро"байка" - вот это байка !
Ну смех же.
Электробайки были, в том числе и для зимы, зимние велосипеды тоже.
Можно теперь снять колеса и поставить две лыжи и будет электролыжа, а если вперед поставить "отвал", то электроснегоуборщик.

Juniper59
2021-12-09 10:44:06
Раньше идиома "изобретать велосипед" имела определённое и общеизвестное значение. С которым нынешние импортозаместители, кажется, не очень-то знакомы.
EventVK
2021-12-09 10:05:55
Вы серьезно? 300? Любой понимающий в электротранспорте человек скажет, что тут накрутка в 2-3 раза!
David.
2021-12-09 10:00:49
Электрофэтбайк с Алика, с которого какой-то гений зачем-то сдернул сиденье. Стоя на таком далеко не уедешь! И всё это за 300 тыр???!!! :)
0ff
2021-12-09 09:58:05
Ловко гранты попилили
1677
2021-12-09 13:06:18
0ff, инновации требуют вложений
кир
2021-12-09 10:14:50
0ff, так точно. Деньги не давать. А судьи кто?
кир
2021-12-09 09:55:50
Зачем стоя ехать?
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