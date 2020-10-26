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В Карелии разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

Новости. Общество
12:31, 27 Октября 2020
фото: © Илья Тимин
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На данный момент в медицинских организациях республики развернуто 474 койки.

Об этом на заседании оперштаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, которое провел глава региона Артур Парфенчиков, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Доля свободных коек для госпитализации больных COVID-19 сейчас составляет более 25 процентов. К имеющимся в наличии 429 койкам развернуты дополнительно ещё 45 коек в здании паллиативного центра, пациенты которого переведены в резервные помещения на ул. Перттунена.

Кроме того, с 26 октября открываются 25 коек в Медвежьегорской ЦРБ, с 28 октября будут развернуты ещё 60 коек в Республиканской инфекционной больнице, с 1 ноября – 30 коек в роддоме им. Гуткина. Таким образом, общее количество коек составит 589.

В целом система здравоохранения справляется со своевременной диагностикой и лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, отметил Михаил Охлопков. При этом особенности сезонного подъёма ОРВИ, к которым относится и COVID-19, приводят к увеличению доли пациентов, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме.

Развертывание дополнительных коек в медорганизациях позволит, в том числе, усовершенствовать маршрутизацию больных в зависимости от тяжести течения заболевания.
Ранее сообщалось, что доля свободных коек для больных коронавирусом в Карелии увеличилась за сутки на 15,5%.

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