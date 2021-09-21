В Карелии разыскивают молодых людей, скрывшихся от суда (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске обвиняемых, один из которых должен быть заключен под стражу, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Пряжинского района разыскивает Платона Анатольевича Ч., 2002 года рождения, и Максима Денисовича Д., 1991 года рождения. Обвиняемые в преступлении жители Петрозаводска скрылись от суда.

В отношении первого была избрана мера пресечения — заключение под стражу. Второй находился под подпиской о невыезде.

Всех, обладающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8 906 206 98 95, 8 814 56 329 60.

Конфиденциальность гарантируется.