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В Карелии росгвардейцы избавили кафе от буйного клиента

Новости. Происшествия
09:05, 31 Марта 2021
фото: © pixabay.com / Life-Of-Pix
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, устроившего дебош в кафе.

Группа задержания Медвежьегорского отдела вневедомственной охраны получила сигнал о сработке тревожной кнопки в кафе на улице Артемьева. Бармен указала на гражданина и пояснила прибывшим на место происшествия росгвардейцам, что тот разбил оконное стекло.

Как сообщили в Росгвардии, нарушителем оказался 21-летний местный житель. Сумма ущерба устанавливается. Мужчину передали сотрудникам отдела уголовного розыска.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Карелии продолжают ловить покупателей, пытающихся пронести товары мимо кассы.

 
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