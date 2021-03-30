В Карелии росгвардейцы избавили кафе от буйного клиента

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, устроившего дебош в кафе.

Группа задержания Медвежьегорского отдела вневедомственной охраны получила сигнал о сработке тревожной кнопки в кафе на улице Артемьева. Бармен указала на гражданина и пояснила прибывшим на место происшествия росгвардейцам, что тот разбил оконное стекло.



Как сообщили в Росгвардии, нарушителем оказался 21-летний местный житель. Сумма ущерба устанавливается. Мужчину передали сотрудникам отдела уголовного розыска.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Карелии продолжают ловить покупателей, пытающихся пронести товары мимо кассы.