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В Карелии росгвардейцы не дали мужчине вынести из магазина алкоголь и закуску

Новости. Происшествия
11:49, 08 Сентября 2021
фото: © Управление Росгвардии Карелии

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Сотрудники вневедомственный охраны Карелии пресекли мелкие хищения, сообщает Росгвардия.

От действий злоумышленников в Карелии пострадали сетевые магазины и гипермаркет — тревожные сигнализации сработали в Питкяранте, Петрозаводске и Кеми.

В Питкяранте днем 7 сентября сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего гражданина при попытке хищения товара. Мужчина пытался пронести мимо кассы спиртное и продукты питания.

Аналогичные правонарушения были зарегистрированы в столице Карелии и в Кеми — на месте работали группы задержания. Росгвардейцы доставили нарушителей в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что ОМОН устроил облавы на браконьеров в Карелии, многие задержаны.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-09-08 12:12:57
Бывает. Некоторые работать не хотят и у соседей дрова воруют. Хотя в соседнем ключевском карьере валежника завались.. :)
Off
2021-09-08 11:58:34
Надо вообще запретить.. бумажные стаканчики. А то полиция и так рискует .. :)
Гость
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