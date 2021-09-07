В Карелии росгвардейцы не дали мужчине вынести из магазина алкоголь и закуску

Сотрудники вневедомственный охраны Карелии пресекли мелкие хищения, сообщает Росгвардия.

От действий злоумышленников в Карелии пострадали сетевые магазины и гипермаркет — тревожные сигнализации сработали в Питкяранте, Петрозаводске и Кеми.



В Питкяранте днем 7 сентября сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего гражданина при попытке хищения товара. Мужчина пытался пронести мимо кассы спиртное и продукты питания.

Аналогичные правонарушения были зарегистрированы в столице Карелии и в Кеми — на месте работали группы задержания. Росгвардейцы доставили нарушителей в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что ОМОН устроил облавы на браконьеров в Карелии, многие задержаны.