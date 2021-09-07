ОМОН устроил облавы на браконьеров в Карелии, многие задержаны

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Карелия совместно с рыбнадзором в течение месяца провели специальную операцию по борьбе с браконьерами на водоемах.

Об этом сообщили в Управлении Росгвардии.

Всего были проверены 356 граждан и 64 маломерных судна. За административные правонарушения задержаны 17 человек., в том числе, 6 человек — за незаконный лов рыбы. Изъято 10 спиннингов и шесть сетей.

У браконьеров изъяли более 140 голов горбуши и семь литров красной икры. Один из нарушителей попался на вылове 15 голов горбуши. Его доставили в районное отделение полиции.