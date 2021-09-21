В Карелии росгвардейцы ведут борьбу с похитителями алкоголя

Карельские росгвардейцы пресекли попытки хищения в торговых заведениях.

Как информирует Росгвардия, на днях сотрудники Кондопожского отдела вневедомственной охраны в специализированном магазине задержали 45-летнего гражданина, пытавшегося похитить спиртную продукцию на сумму более двух тысяч рублей. А в одном из петрозаводских гипермаркетов ущерб от аналогичного хищения составил более трех тысяч рублей. Там же 28-летний житель Карелии прямо в торговом зале откупорил бутылку дорогого виски, а после был задержан сотрудниками Росгвардии за порчу товара.



Днем 26 сентября в сетевом магазине Кеми за попытку хищения алкоголя задержали нарушительницу и передали в полицию.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Карелии сорвали планы 11 злоумышленников.