Росгвардейцы в Карелии сорвали планы 11 злоумышленников

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли 11 попыток кражи за неделю, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия с 17 по 24 сентября совершили 332 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 11 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 13 нарушителей за административные правонарушения, 4 – за уголовные.

Вневедомственная охрана Карелии осуществляет охрану всех видов собственности: учреждений, квартир, коттеджей, гаражей.