В Карелии росгвардейцы выезжали по тревоге более 380 раз за неделю

Карельские росгвардейцы подвели итоги рабочей недели: они совершили более 380 выездов.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии с 11 по 18 июня задержали двух человек по подозрению в совершении преступлений. Об этом сообщают в ведомстве.

Совершено 384 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, в 17 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Группы задержания, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 22 человека за административные правонарушения.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Карелии задержали мужчину, повадившегося воровать продукты из магазина