Росгвардейцы в Карелии задержали мужчину, повадившегося воровать продукты из магазина

В Медвежьегорске мужчина второй раз попался на краже из магазина, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны заметили около одного из сетевых магазинов на улице Дзержинского в Медвежьегорске подозрительного мужчину. В результате выяснилось, что он похитил из торгового заведения товары – это показали записи с камер видеонаблюдения. Местный житель взял продукты стоимостью около одной тысячи рублей и незаметно пронес их мимо кассы.

Было установлено, что 46-летний гражданин менее года назад уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.

Ранее росгвардейцы в Карелии поймали мужчину, убежавшего из магазина с тремя бутылками алкоголя.