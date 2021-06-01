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Росгвардейцы в Карелии задержали мужчину, повадившегося воровать продукты из магазина

Новости. Криминал
10:21, 02 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В Медвежьегорске мужчина второй раз попался на краже из магазина, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны заметили около одного из сетевых магазинов на улице Дзержинского в Медвежьегорске подозрительного мужчину. В результате выяснилось, что он похитил из торгового заведения товары – это показали записи с камер видеонаблюдения. Местный житель взял продукты стоимостью около одной тысячи рублей и незаметно пронес их мимо кассы.

Было установлено, что 46-летний гражданин менее года назад уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.

Ранее росгвардейцы в Карелии поймали мужчину, убежавшего из магазина с тремя бутылками алкоголя.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-02 11:03:20
Путинская Россия, - сказал умный кот. Почему продавцы должны платить за придурка? Только казнить, лживо добродушные, - сказал кот- сталинист.
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