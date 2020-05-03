В Карелии Роспотребнадзор определил круг контактов больного COVID-19 из Олонца

Тринадцать человек находились в окружении больного коронавирусом из Олонца, двое из них могут быть заражены.

Об этом информирует региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные карельского Роспотребнадзора.

"У одного рабочего из строительной бригады, работающей в Олонце вахтовым методом, при плановом обследовании был получен положительный результат теста на COVID-19. Незамедлительно были организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе определен круг контактных в количестве 13 человек, проведен их медицинский осмотр, отбор материала для проведения исследований на COVID-19. По предварительным данным, у двух человек результат положительный", - говорится в сообщении оперштаба.

Сообщается, что данные исследования будут подтверждаться в референс-лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия".

На данный момент трое человек с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Все лица, находившиеся в контакте, помещены под обсервацию и медицинское наблюдение сроком на две недели.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков сообщил новые подробности о распространении коронавирусной инфекции в Олонце.