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В Карелии Роспотребнадзор определил круг контактов больного COVID-19 из Олонца

Новости. Общество
11:44, 04 Мая 2020
фото: © EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
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Тринадцать человек находились в окружении больного коронавирусом из Олонца, двое из них могут быть заражены.

Об этом информирует региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные карельского Роспотребнадзора.

"У одного рабочего из строительной бригады, работающей в Олонце вахтовым методом, при плановом обследовании был получен положительный результат теста на COVID-19. Незамедлительно были организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе определен круг контактных в количестве 13 человек, проведен их медицинский осмотр, отбор материала для проведения исследований на COVID-19. По предварительным данным, у двух человек результат положительный", - говорится в сообщении оперштаба. 

Сообщается, что данные исследования будут подтверждаться в референс-лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия".

На данный момент трое человек с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Все лица, находившиеся в контакте, помещены под обсервацию и медицинское наблюдение сроком на две недели.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков сообщил новые подробности о распространении коронавирусной инфекции в Олонце.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кузьма
2020-05-04 13:14:51
Кипучую деятельность развернули , особенно в прессе , только на выходе ноль , не умирают от короновируса люди в Карелии . Так бы кому то во власти этого хотелось бы . А полного охвата населения обследованиями , как не было , так и нет . Одна бутафория .
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