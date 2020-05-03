Дальнобойщики могли завезти коронавирус в Олонец, считает Глава Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил новые подробности о распространении коронавирусной инфекции в Олонце.

Парфенчиков заявил, что после тестирования выявлен вероятный источник заражения дорожных рабочих, трудящихся в Олонце.

"Вчера выявлен возможный источник инфекции в Олонце среди нескольких рабочих вологодской подрядной организации, привлечённой к ремонту автодороги Олонец - Видлица. Предварительные данные получены в результате комплексного тестирования всех работников строительной организации. С учётом результатов расследования установлен наиболее вероятный источник заражения - водители дальних рейсов, проживавшие в гостинице совместно с вахтовиками. Сами дорожные строители уже больше месяца находятся на вахте и возможность завоза инфекции ими исключается", - написал в соцсети губернатор.

Артур Парфенчиков ввел новые ограничительные меры для профилактики заражения вахтовиков.

"Вчера принял решение о запрете размещения в гостиницах и хостелах кого-либо совместно с вахтовыми рабочими, здоровью которых должно уделяться максимальное внимание", - заявил он.

Ранее сообщалось, что мужчина с COVID-19, приехавший в Олонец в командировку, переведен в инфекционную больницу Карелии.

По информации "Столицы на Онего", заболевший коронавирусной инфекцией является работником известной организации, которая занимается строительством и ремонтом дорог.