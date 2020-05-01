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Еще в одном районе Карелии зафиксирован первый случай коронавируса

Новости. Общество
15:38, 02 Мая 2020
фото: © EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
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Первый случай коронавирусной инфекции сегодня выявлен в Олонецком районе – заболевший приехал в командировку.

Как сообщается в официальной группе Олонецкого муниципального района, положительный тест на COVID-19 подтверждён у мужчины, приехавшего в Олонец в командировку.

По информации "Столицы на Онего", заболевший коронавирусной инфекцией является работником известной организации, которая занимается строительством и ремонтом дорог.

Администрация района в связи с первым выявленным случаем коронавируса обратилась к жителям и гостям Олонецкого района соблюдать рекомендации по мерам профилактики, носить защитные маски, максимально ограничить контакты.

Напомним, по данным на утро 2 мая в Карелии число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 85 человек. Одна из заболевших - 83-летняя женщина из Сегежского района находится в стационаре в тяжелом состоянии, подключена к аппарату ИВЛ.

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