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Первый заболевший коронавирусом выявлен в "чистом" районе Карелии

Новости. Общество
09:47, 02 Мая 2020
фото: Минздрав Карелии, страница Михаила Охлопкова
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Всего за минувшие сутки в республике выявлено 4 новых случая заболевания Covid-19, в том числе – в Беломорском районе, ранее признанном "чистой территорией".

Как сообщили в региональном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в Карелии за минувшие сутки подтверждено 4 новых случая заболевания. Общее число больных Covid-19 в республике на 2 мая достигло 85 человек.

Новые подтвержденные случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в разных районах. Заболевшие - это жители Петрозаводска, Сегежи, Питкяранты и Беломорска.

Напомним, что ранее Беломорский район был отнесён к числу "чистых территорий" наряду с Калевальским, Муезерским, Суоярвским и Пудожским. В этих районах были ослаблены ограничительные меры "карантина" - в частности, разрешена работа парикмахерских, бань и салонов красоты.

По данным Оперативного штаба, 2 человека выздоровели, это жители Петрозаводска.

За сутки проведено 717 тестов (всего количество проведенных исследований – 16 121).

В местах обсервации по данным на 2 мая находятся 25 человек. В стационарах - 53 человека. На самокарантине - 2137.

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