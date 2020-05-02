890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В России установлен рекорд прироста больных коронавирусом за сутки – более 9,6 тысяч человек 2
02.05.2020 13:05
На улицах Петрозаводска есть люди, но их немного (ФОТО) 2
02.05.2020 16:36
Больная коронавирусом пожилая женщина из Сегежи находится в тяжелом состоянии, подключена к ИВЛ
02.05.2020 10:26
Бригаду медиков отправили в поселок Карелии, где коронавирусом заразились 5 человек 2
02.05.2020 19:14
Парфенчиков обязал управляющие компании дезинфицировать подъезды и установил сроки 10
02.05.2020 11:55
Заболевший Covid-19 в Беломорске вернулся в Карелию из другого региона, где работал вахтовиком
02.05.2020 10:51
Зараженная коронавирусом актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы домой 4
02.05.2020 19:58

Заболевшего COVID-19 из Олонца госпитализировали в Петрозаводск

Новости. Общество
09:21, 03 Мая 2020
фото: "Столица на Онего"
Загрузка...

Мужчина с COVID-19, приехавший в Олонец в командировку, переведен в инфекционную больницу Карелии, сообщается в официальной группе Олонецкого района.

"Мужчина, у которого выявлен положительный тест на COVID-19, направлен в республиканскую инфекционную больницу. Круг контактов определен. У всех взят биологический материал для исследования, он в работе. Все контактировавшие лица находятся в обсерваторе", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось,  что администрация района в связи с первым выявленным случаем коронавируса обратилась к жителям и гостям Олонецкого района соблюдать рекомендации по мерам профилактики, носить защитные маски, максимально ограничить контакты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом

Аналитика

02.05.2020 12:10
Политкухня
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 2
Заместитель министра национальной и региональной политики, член ЦИК Карелии Наталья Баринова прокомментировала ситуацию вокруг выборов в горсовет Сортавалы после признания кассационным судом незаконности роспуска предыдущего состава депутатов.
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 12
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 1
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Получили два совета 3
29.04.2020 15:08
Вся аналитика

Чтиво

02.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 3
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»