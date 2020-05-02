Заболевшего COVID-19 из Олонца госпитализировали в Петрозаводск

Мужчина с COVID-19, приехавший в Олонец в командировку, переведен в инфекционную больницу Карелии, сообщается в официальной группе Олонецкого района.

"Мужчина, у которого выявлен положительный тест на COVID-19, направлен в республиканскую инфекционную больницу. Круг контактов определен. У всех взят биологический материал для исследования, он в работе. Все контактировавшие лица находятся в обсерваторе", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что администрация района в связи с первым выявленным случаем коронавируса обратилась к жителям и гостям Олонецкого района соблюдать рекомендации по мерам профилактики, носить защитные маски, максимально ограничить контакты.