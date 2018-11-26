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Новости. Общество
09:43, 26 Ноября 2018
фото: https://pixabay.com

В Карелии рынок автоперевозок резко сократился в 2018 году

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Резкий спад пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом произошел в Карелии в январе-октябре 2018 года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за отчетный период.

Грузооборот автомобильного транспорта сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот упал на 18,1%. При этом цены на грузовые перевозки выросли всего на 1,8%.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

 

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Комментарии

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Всеволод
2018-11-26 10:42:07
Растёт хорошо воровство и коррупция,да обирание народа по всем направлениям.....Кудрин в СМИ рассказал о миллиардных хищениях и что? да ничего....посадят пару человек в"коттеджи" или как Цапка показали в тюрьме....,а денежки уже ушли далеко...наверняка....
Гость
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