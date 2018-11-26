В Карелии рынок автоперевозок резко сократился в 2018 году

Резкий спад пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом произошел в Карелии в январе-октябре 2018 года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за отчетный период.

Грузооборот автомобильного транспорта сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот упал на 18,1%. При этом цены на грузовые перевозки выросли всего на 1,8%.

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