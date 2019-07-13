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Новости. Происшествия
09:36, 13 Июля 2019
фото: pixabay.com / Alexas_Fotos

В Карелии сгорел дачный дом

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Пожар произошел поздним вечером в пятницу; огонь серьезно повредил здание.

12 июля в 22:40 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района и ДПК д. Линдозеро привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: Кондопожский район, д. Линдозеро.

В тушении пожара были задействованы шесть человек и две единицы техники. В 01:50 пожар был ликвидирован. 

Как сообщили в МЧС по Карелии, здание дома значительно повреждено огнем. Погибших и пострадавших нет.

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