В Карелии сгорел дачный дом

Пожар произошел поздним вечером в пятницу; огонь серьезно повредил здание.

12 июля в 22:40 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района и ДПК д. Линдозеро привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: Кондопожский район, д. Линдозеро.

В тушении пожара были задействованы шесть человек и две единицы техники. В 01:50 пожар был ликвидирован.

Как сообщили в МЧС по Карелии, здание дома значительно повреждено огнем. Погибших и пострадавших нет.