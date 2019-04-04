В Карелии сгорел жилой многоквартирный дом из-за заваленного снегом пожарного пирса

Более 5 часов пожарные тушили загоревшийся многоквартирный дом в Медвежьегорском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду 3 апреля в 13.21 в деревне Ламбасручей Медвежьегорского района произошел пожар в жилом двухэтажном восьмиквартирном доме.

По данным пресс-службы МЧС Карелии, полностью ликвидировать огонь удалось только к 18.40, через 5 часов 20 минут.

Как сообщается в паблике "ОПС Медгора", пожар начался в одной из квартир на первом этаже. Первому подразделению - пожарным из Великой Губы поначалу удалось остановить распространения огня, однако запаса воды в АЦ-30 Газ 66 не хватило для ликвидации пожара. Сразу заправиться водой с пожарного пирса не получилось, так как из-за состояния подъездных путей проехать на пожарный пирс было невозможно, пока подошел трактор и расчистил дорогу, время было упущено, и пожар разгорелся и набрал силу. И хоть впоследствии к месту пожара прибыла вторая автоцистерна из Великой Губы, а также пожарные автомобили из Шуньги и Медвежьегорска, дом сгорел полностью.

По предварительным данным возможной причиной пожара стало состояние электропроводки. В данном доме проживали в пяти квартирах, еще в две квартиры приезжали на летний период из Петрозаводска.