В Карелии школьники с проблемами здоровья смогут получить бесплатную путевку в Крым

Карелия получила 30 бесплатных путевок в детский центр «Алые паруса» в Евпатории.

Школьники 5-9 классов с ОВЗ, соматическими заболеваниями и перенёсшие коронавирус, смогут отдохнуть на Черном море. Детский центр «Алые паруса» в Евпатории стал партнером Министерства образования и спорта Карелии. Квота для республики составила 30 бесплатных путевок. Об этом сообщили в министерстве.

"Важным условием для получения путевки также являются достижения в учебе, научной, творческой, спортивной и общественной сферах", - отметили в ведомстве.

Так, 10 путевок Карелии выделено на смену № 5 «Лидер – стратегия успеха», которая пройдет с 16 сентября по 9 октября. В ней смогут принять участие школьники с соматическими заболеваниями. Программа смены включает предметные олимпиады, деловые игры, игры на общение и сплочение, площадки по обсуждению детских проектных идей, участие в мероприятиях РДШ, посещение исторических мест города Евпатории и экскурсии по Крыму. Прием заявок идет до 14.00 25 августа.

Еще 10 путевок республика получила на смену № 6 «Время возможностей», которая продлится с 13 октября по 5 ноября. На эту смену приглашают детей с соматическими заболеваниями, с ограниченными возможностями здоровья (ментальными нарушениями). Программа смены включает мастер-классы по навыкам самопрезентации и продуктивной коммуникации, игры, выставки, мероприятия физкультурно-спортивной, технической, естественнонаучной и художественной направленности, экскурсии по городу Евпатории и Крыму, посещение театров и музеев

Последние 10 путевок из квоты выделены на смену № 8 «Путешествие за чудесами». Она состоится с 6 по 29 декабря. В программе смены: подготовка новогоднего спектакля и выставок, творческие модули, ярмарка практик современного искусства, конкурс новогодних лукбуков, музыкальные и литературные квесты и творческие марафоны, экскурсии по городу Евпатории и Крыму, посещение театров, музеев.

Для участия в конкурсе на путевку необходимо обратиться в Центр диагностики и консультирования в Петрозаводске по адресу Студенческий пер., д. 7 или по телефонам: 8-900-457-24-41, 8-900-457-21-74.