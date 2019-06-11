В Карелии снизилась инфляция – так показывает статистика

Инфляция в Карелии в мае составила 2,3% - это в два раза меньше, чем по итогам первых четырех месяцев года.

По данным Карелиястата, больше всего выросли цены на продовольственные товары – на 3,5% по сравнению с началом года.

Непродовольственные товары подорожали на 1,5%, услуги – на 1,7%.

Как изменилась стоимость минимального набора продуктов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".