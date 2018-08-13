В Карелии снизились долги по зарплатам

Размер просроченной задолженности по зарплатам в Карелии уменьшился по сравнению с 1 июля на 9,5%.

К 1 августа размер просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях составил 85 млн 876 тыс рублей и уменьшился по сравнению с 1 июля на 9,5%, сообщают "Вести Карелии".

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