В Карелии снизились тарифы на 4 вида услуг ЖКХ

На фоне общего роста стоимости жилищно-коммунальных услуг в Карелии в 2018 году произошло снижение тарифов на отдельные услуги.

Согласно официальным данным, средний тариф на отопление по сравнению с 2017 годом снизился на 2% и составил в декабре 2018 года 2243 рубля 22 копейки за Гкал.

Водоснабжение холодное подешевело на 1,2% – в среднем, до 34 рублей 71 копейки за кубометр.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".