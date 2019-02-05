В Карелии снизились тарифы на 4 вида услуг ЖКХ

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На фоне общего роста стоимости жилищно-коммунальных услуг в Карелии в 2018 году произошло снижение тарифов на отдельные услуги.
Согласно официальным данным, средний тариф на отопление по сравнению с 2017 годом снизился на 2% и составил в декабре 2018 года 2243 рубля 22 копейки за Гкал.
Водоснабжение холодное подешевело на 1,2% – в среднем, до 34 рублей 71 копейки за кубометр.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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