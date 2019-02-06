В Карелии снизились цены на жилье в конце 2018 года

Стоимость жилья в Карелии в четвертом квартале 2018 года снизилась как на первичном, так и на вторичном рынке по сравнению с третьим кварталом.

Это следует из отчета Карелиястата о ценах на рынке жилья в республике.

Средняя стоимость квартир снизилась на 0,4% за квадратный метр.

На первичном рынке новые типовые квартиры подешевели на 2,8% – до 47855 рублей за квадратный метр. Жилье улучшенного качества на первичном рынке в четвертом квартале подорожало на 1,5% – до 49427 рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".