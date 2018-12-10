В Карелии снизился реальный размер пенсии

Реальный размер пенсий в Карелии по состоянию на начало октября снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Показатель рассчитывался с учетом роста потребительских цен.

В прошлом году картина была другая: в октябре 2017 года реальный размер пенсий было выше на 0,3%, чем в 2016 году.

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