В Карелии сняли мистический клип в стиле барокко

Во Дворце искусств Кондопоги прошли съемки клипа для карельского автора-исполнителя Насти Орловой, сообщили в Минкультуры республики.

На прошлой неделе закончили съемки во Дворце искусств в Кондопоге. В фойе и концертном зале создавалась атмосфера готического замка с легкой мистификацией для клипа Насти Орловой по ее новой песне «Колесница», премьера которой состоялась в июле этого года. Она была записана на деньги, собранные путем пожертвований во время проведения двух сольных концертов Насти Орловой: оффлайн в Agriculture-club и онлайн при поддержке Союза кинематографистов Карелии.

Силами друзей и поклонников удалось осуществить качественную звукозапись со Струнным квартетом. Музыканты симфонического оркестра Карельской филармонии приняли участие и в записи клипа – предстали в образах потусторонних мистических существ, с которыми общается лирический герой.

Волшебство картинки создавали клипмейкер Костя Родионов и оператор Виктор Давидюк. Художником-постановщиком клипа выступила Дарья Рожина.

Для музыкальной сферы республики такой клип – новый шаг, новое веяние, новое дыхание, считают создатели.

Клип – это взаимодействие организаций, творческих объединений и союзов Карелии. Так, например, в съемочной группе участвуют члены Союза кинематографистов Карелии – Виктор Давидюк, Дарья Дрожина, Софья Алексеева. Партитуры для струнного квартета написала Полина Крышень – член Союза композиторов Карелии. Помогали в создании Карельская филармония и ее филиал – Дворец искусств в Кондопоге.

Съемки почти завершены, осталась одна смена в природных локациях. Команда на этой неделе поедет в поле на закате, чтобы заснять самый конец клипа. Презентация намечена на начало ноября с небольшим концертом и показом не только клипа, но и бэкстейдж-видео.