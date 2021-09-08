В Карелии сняли с поезда мужчину, находящего в федеральном розыске из-за кражи

Транспортные полицейские обнаружили в поезде «Анапа-Мурманск» 21-летнего жителя Карелии, который был объявлен в федеральный розыск.

Установлено, что злоумышленник на протяжении месяца скрывался от суда как обвиняемый в совершении кражи. Сотрудники транспортной полиции обнаружили молодого человека в поезде, следовавшего по маршруту Анапа-Мурманск, сообщили в ведомстве.

В настоящее время мужчина передан инициатору розыска.

«Уважаемые граждане! Если Вы располагаете информацией о лицах, которые находятся в розыске, скрываются от суда и следствия, просим сообщить по „телефону доверия“, входящего в систему „горячей линии“ МВД России: 8 (800) 200-16-02 или по телефону 02», — напоминают в транспортной полиции.

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