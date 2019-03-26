В Карелии снова выросло число безработных

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости Карелии, в январе и феврале 2019 года снова начала расти после спада, который произошел в 2018 году.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия". В январе количество официально зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью, выросло по сравнению с декабрем на 8,2%, а в феврале – еще на 12,4%, пишут "Вести Карелии".

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