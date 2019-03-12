В Карелии сократился список крупнейших предприятий-должников

Минфин Карелии исключил из списка организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам свыше 1 млн рублей, несколько.

В министерстве финансов Карелии провели традиционный анализ сведений о налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет республики в размере свыше 1 млн рублей, в том числе которые находятся в стадии банкротства.

Количество таких предприятий сократилось со 166 до 159, пишут "Вести Карелии".

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