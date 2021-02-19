В Карелии состоялась премьера фильма, созданного при поддержке Segezha Group

В Петрозаводске состоялась премьера художественного короткометражного фильма для школьников "Там, где мечтают медведи".

Картина создана в рамках общероссийского образовательного проекта "Киноуроки в школах России" и рассказывает детям о любви к малой Родине, морали и нравственности, экологической ответственности. Информационную и финансовую поддержку проекту оказал лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система").

Средства для съемки фильма планировалось получить от сбора макулатуры по всей Карелии. Весной 2020 г. в Сегеже сбор был организован Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом совместно с отделом образования Сегежского муниципального района. Предприятие сдало несколько тонн старой бумаги, к акции также подключились четыре сегежские школы, детские учреждения и простые горожане. Поскольку собранной макулатуры оказалось недостаточно, руководители федерального проекта получили дополнительную финансовую помощь от Segezha Group.

"Такое сотрудничество – это не просто благотворительная помощь. Это поддержка интереса молодежи к своей малой Родине и образовательной системы", – говорит директор автономной НКО "Карельский центр опережающего образования СМАРТ" Ольга Мурзина.

"Для учащихся разных возрастов снимаются фильмы, наглядно разъясняющие важность нравственных ценностей, уважительного отношения к природным и культурным богатствам регионов", – отметила сценарист и режиссер проекта "Киноуроки в школах России" Елена Дубровская. Она уверена, что после просмотра фильмов о красотах российской природы дети начнут более бережно относиться к окружающей среде.

"Это не только добрая воля компании, но и наш гражданский долг. Важно помочь молодому поколению в воспитании чувства ответственности за окружающий мир, его состояние и его будущее. Школьники должны различать зло и добро, делать осознанный выбор в пользу последнего", – подчеркивает управляющий директор по производству бумаги Сегежского ЦБК Григорий Иванов.

За благотворительную помощь проекту "Киноуроки в школах России" коллектив Segezha Group награжден благодарственным письмом главы Республики Карелия.