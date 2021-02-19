Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
МЧС предупреждает: в Карелию идут снегопады 5
Сегодня 14:01
Песков рассказал, почему Путин еще не генерал 14
19.02.2021 19:40
Авария на теплосетях Петрозаводска устранена, началось подключение жилых домов 4
19.02.2021 17:23
"Не вижу проблемы": власти Карелии просят не волноваться родителей, чьи дети в детсадах остались без ужина 6
Сегодня 12:08
Врач развеял популярный миф о кофе
19.02.2021 21:30
В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса 4
19.02.2021 22:00

В Карелии состоялась премьера фильма, созданного при поддержке Segezha Group

Новости. Общество
15:40, 20 Февраля 2021
Загрузка...

В Петрозаводске состоялась премьера художественного короткометражного фильма для школьников "Там, где мечтают медведи".

Картина создана в рамках общероссийского образовательного проекта "Киноуроки в школах России" и рассказывает детям о любви к малой Родине, морали и нравственности, экологической ответственности. Информационную и финансовую поддержку проекту оказал лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система").

Средства для съемки фильма планировалось получить от сбора макулатуры по всей Карелии. Весной 2020 г. в Сегеже сбор был организован Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом совместно с отделом образования Сегежского муниципального района. Предприятие сдало несколько тонн старой бумаги, к акции также подключились четыре сегежские школы, детские учреждения и простые горожане. Поскольку собранной макулатуры оказалось недостаточно, руководители федерального проекта получили дополнительную финансовую помощь от Segezha Group.

"Такое сотрудничество – это не просто благотворительная помощь. Это поддержка интереса молодежи к своей малой Родине и образовательной системы", – говорит директор автономной НКО "Карельский центр опережающего образования СМАРТ" Ольга Мурзина.

"Для учащихся разных возрастов снимаются фильмы, наглядно разъясняющие важность нравственных ценностей, уважительного отношения к природным и культурным богатствам регионов", – отметила сценарист и режиссер проекта "Киноуроки в школах России" Елена Дубровская. Она уверена, что после просмотра фильмов о красотах российской природы дети начнут более бережно относиться к окружающей среде.

"Это не только добрая воля компании, но и наш гражданский долг. Важно помочь молодому поколению в воспитании чувства ответственности за окружающий мир, его состояние и его будущее. Школьники должны различать зло и добро, делать осознанный выбор в пользу последнего", – подчеркивает управляющий директор по производству бумаги Сегежского ЦБК Григорий Иванов.

За благотворительную помощь проекту "Киноуроки в школах России" коллектив Segezha Group награжден благодарственным письмом главы Республики Карелия.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 10
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 6
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 16
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»