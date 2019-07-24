В Карелии создана природно-рекреационная территория "Побережье Онежского озера"

Природоохранный статус защитит прибрежные леса от промышленного освоения и застройки.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление республиканского правительства о создании в окрестностях Петрозаводска природно-рекреационной территории регионального значения "Побережье Онежского озера". Как говорится в постановлении, эта особо охраняемая природная территория образована в 10 километрах к юго-востоку от карельской столицы для "сохранения и восстановления природных комплексов и объектов части побережья Онежского озера, предназначенных для использования в рекреационных целях, а также для развития экологического и познавательного туризма".

Площадь новой природно-рекреационной территории в Прионежском районе составит почти 66 гектаров. В нее вошли земли лесного фонда, расположенные в нескольких кварталах Пригородного и Орзегского участковых лесничеств. Как ожидается, статус особо охраняемой природной территории защитит прибрежные леса от промышленного освоения и застройки.