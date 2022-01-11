В Карелии спецподразделения Росгвардии получили имена медведей и рысей

Карельским спецподразделениям СОБР и ОМОН Росгвардии присвоены наименования «Илвес» и «Карху».

Специальному отряду быстрого реагирования управления Росгвардии по Карелии присвоено наименование «Карху», а отряду мобильному особого назначения — «Илвес». Об этом сообщает Росгвардия.

Наименования присвоены в соответствии с приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова.

В карело-финском фольклоре «карху» означает «медведь», а «илвес» — «лесная кошка (рысь)», объяснили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Карелии лишили возможности мужчину попробовать украденный бренди.