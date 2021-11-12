Росгвардейцы в Карелии лишили возможности мужчину попробовать украденный бренди

Житель поселка Деревянное попался на краже дорогого алкоголя в Петрозаводске.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, 8 января на пункт централизованного наблюдения поступил сигнал из одного из гипермаркетов Петрозаводска – там был замечен 38-летний житель поселка Деревянное, который украл дорогой алкоголь. Попробовать бренди мужчина не успел – нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии и передан полиции.

В этоТ же день группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поймала 30-летнего горожанина. Он в гипермаркете пронес мимо кассы товары бытовой химии.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске мужчина украл бутылку крепкого алкоголя и стал фигурантом уголовного дела.