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Новости. Общество
16:17, 27 Июня 2018

В Карелии сражались, как в Брестской крепости

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Как и зачем работают поисковые отряды.

Поисковики – люди особенные. Это непосвященному человеку страшно при виде найденных останков. Поисковики спокойно выкапывают кости, складывают их, пытаются выяснить, как именно погиб человек.

- Однажды мы нашли парня, который погиб, сидя с бинтом, - перевязывал себе руку. В голове у него была пуля, - рассказывает руководитель отделения фонда "Эстафета поколений, депутат Петросовета Александр Анишин. – В районе Ужесельги был найден кузнец Илья Хватов, родом из Тихвина, а с ним еще четыре человека. Они шли вдоль дороги в сторону Петрозаводска, финны их обнаружили и окружили. Понятно, тогда наши ребята никак не могли знать, что через 70 лет мы их найдем. Теоретически они могли сдаться и выжить. Но, судя по настрелу (когда вся территория в гильзах), они бились до последнего. Были у нас такие Ильи Хватовы, которые сражались за каждый метр, поэтому мы войну и выиграли. Люди защищали каждый клочок, выполняя свой долг. У нас в Карелии есть своя Брестская крепость – высота 168,5 в Пряжинском районе, где шли беспощадные бои за Петрозаводск, есть свой Гастелло - капитан Белый, который направил свой штурмовик на финскую колонну. Нам просто нужно больше об этом говорить.

Подробности – в нашем материале.

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Комментарии

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Orava
2018-06-27 17:20:16
какая Брестская крепость, из ПТЗ - драпали кто как мог. Боев за Петрозаводск не было
кир
2018-06-27 18:21:27
Orava, совершенно верно. На некоторых позициях неподготовленные юнцы были оставлены на гибель отцами-командирами. В районе Вытегорского шоссе, например. Финны, естественно белые и пушистые, на них даже патроны не тратили, а добивали штыками раненых и не брали в плен. Потом землёй просто забросали.
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