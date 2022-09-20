В Карелии стало меньше семей, способных купить квартиру за счет ипотеки

Доля семей, способных платить по ипотеке без ущерба для повседневных расходов, резко снизилась в Карелии.

Об этом говорят результата исследования, проведенного РИА Новости при составлении рейтинга регионов по доступности ипотечного жилья.

Если в 2020 году ипотеку в Карелии могли позволить себе 42% семей, то в 2021 году их число сократилось до 34,5%.

В рейтинге регионов Карелия заняла 33 место.

В качестве индикатора доступности ипотеки выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платёж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе.

Размер кредита рассчитан для двухкомнатной квартиры среднего качества площадью 60 кв. метров в своём регионе при первоначальном взносе в 30%. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Предполагалось, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идёт на выплату ипотеки, 30% — на прочие расходы.

«В среднесрочной перспективе можно ожидать, что доступность будет быстрее расти в регионах из нижней части рейтинга. При этом во многих богатых регионах-лидерах предложение будет следовать за спросом, и цены на недвижимость будут съедать и рост зарплат, и улучшение условий по ипотеке», — говорится в пояснительной записке к исследованию.

По мнению аналитиков, в 2022 и 2023 годах льготные государственные ипотечные программы могут несколько сократить свой масштаб, а инфляционные риски не позволят Центробанку снизить ставку рефинансирования до рекордных уровней конца 2020 и начала 2021 годов, таким образом, рыночная ставка останется в диапазоне 7-9% годовых.