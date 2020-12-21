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21.12.2020 16:20

В Карелии стартовал конкурс "Мама-предприниматель"

Новости. Общество
12:35, 22 Декабря 2020
фото: © КРРК
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Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей.

В течение пяти дней участницы будут обучаться в формате интенсива – очного тренинга. Как создать бизнес-план, каких сотрудников нанять и как продвинуть своё дело – этому начинающих бизнес-леди научат опытные наставники.

Состоявшиеся предприниматели поделятся опытом, с какими подводными камнями можно столкнуться, открывая своё дело. Итогом образовательной программы станет конкурс бизнес-проектов. Участницы подготовят свои презентации и вынесут их на обсуждение экспертного жюри. 

Организатором регионального этапа федерального проекта третий год подряд выступает Корпорация развития Республики Карелия. Как рассказала руководитель Центра образовательных и международных программ КРРК Наталья Багрова, с каждым годом количество участниц растет – в 2019 их было 28, в 2020 в финальную часть были отобраны 35 человек.

– В рамках обучающего курса в течение пяти дней участницы будут разрабатывать свои проекты и представят их компетентным арбитрам. Жюри будет состоять из представителей органов государственной власти, общероссийской общественной организации "Опоры России" и одного из спонсоров – благотворительного фонда Amway, – отметила Наталья Багрова. – Эксперты оценят экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость каждого проекта.

Победительница регионального этапа конкурса получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи или его эквивалент – пакет бизнес-услуг в помощь стартапу.

"Моя мечта – открыть гостиницу для домашних животных в нашем городе. Поэтому я пришла на этот проект, чтобы поучаствовать, приобрести знания, определенные навыки и попробовать получить грант", – рассказала участница проекта Елена Белова.

Среди претенденток на главный приз конкурса – представители сферы парикмахерского дела и косметологии, клининговых услуг и даже изготовления уникальных украшений для мужчин. У каждой из участниц своя мечта и бизнес-идея. Но у всех общее желание – самореализоваться не только в качестве мамы, но и предпринимателя. Итоги конкурса подведут 25 декабря.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-22 12:53:15
По всей стране проводится этот весьма странный конкурс "Мама-предприниматель". Престиж просто мамы похоже уходит в прошлое, наверное дорого стали мамочки обходиться государству, хотят заставить их скорее пахать в ущерб воспитанию детей. Материнство в наше время -это непозволительная роскошь . Ведь нужно не упасть в грязь лицом перед своим социальным статусом и работать во благо семьи и себя. Но ни кого не волнует каким образом такая мама будет успевать общаться, воспитывать, принимать участие в жизни ребенка.
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