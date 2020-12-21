В Карелии стартовал конкурс "Мама-предприниматель"

Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей.

В течение пяти дней участницы будут обучаться в формате интенсива – очного тренинга. Как создать бизнес-план, каких сотрудников нанять и как продвинуть своё дело – этому начинающих бизнес-леди научат опытные наставники.

Состоявшиеся предприниматели поделятся опытом, с какими подводными камнями можно столкнуться, открывая своё дело. Итогом образовательной программы станет конкурс бизнес-проектов. Участницы подготовят свои презентации и вынесут их на обсуждение экспертного жюри.

Организатором регионального этапа федерального проекта третий год подряд выступает Корпорация развития Республики Карелия. Как рассказала руководитель Центра образовательных и международных программ КРРК Наталья Багрова, с каждым годом количество участниц растет – в 2019 их было 28, в 2020 в финальную часть были отобраны 35 человек.

– В рамках обучающего курса в течение пяти дней участницы будут разрабатывать свои проекты и представят их компетентным арбитрам. Жюри будет состоять из представителей органов государственной власти, общероссийской общественной организации "Опоры России" и одного из спонсоров – благотворительного фонда Amway, – отметила Наталья Багрова. – Эксперты оценят экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость каждого проекта.

Победительница регионального этапа конкурса получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи или его эквивалент – пакет бизнес-услуг в помощь стартапу.

"Моя мечта – открыть гостиницу для домашних животных в нашем городе. Поэтому я пришла на этот проект, чтобы поучаствовать, приобрести знания, определенные навыки и попробовать получить грант", – рассказала участница проекта Елена Белова.

Среди претенденток на главный приз конкурса – представители сферы парикмахерского дела и косметологии, клининговых услуг и даже изготовления уникальных украшений для мужчин. У каждой из участниц своя мечта и бизнес-идея. Но у всех общее желание – самореализоваться не только в качестве мамы, но и предпринимателя. Итоги конкурса подведут 25 декабря.