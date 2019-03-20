В Карелии стартовал региональный конкурс профмастерства среди экскаваторщиков

В "РКС-Петрозаводск" стартовал региональный отборочный этап конкурса профессионального мастерства "Дока-2019".

"Дока" - конкурс рабочих профессий среди сотрудников "Российских коммунальных систем". Между собой за звание лучшего соревнуются слесари, сварщики, лаборанты водоочистных и канализационных очистных сооружений и экскаваторщики – сотрудники "РКС", в конкурсе есть особенная номинация – "Лучшая бригада" (совместная работа слесаря и сварщика). В прошлом году "РКС-Петрозаводск" ввели дополнительную номинацию, теперь в региональном конкурсе участвуют водители автомобиля, а с этого года еще и электрики.

На выходных прошел первый конкурс регионального этапа, за звание лучшего боролись экскаваторщики АО "ПКС-Тепловые сети" и АО "ПКС-Водоканал". Конкурс состоял из практической и теоретической частей. Теоретическим заданием оказался тест, а практическая часть, как всегда, получилась самой зрелищной: экскаваторщики с помощью ковша и прикрепленной к нему кистью писали на бумаге аббревиатуру "РКС", забрасывали мяч в баскетбольное кольцо, зубом ковша открывали бутылки с водой, не повредив при этом горлышко. Совсем скоро имена лучших экскаваторщиков станут известны, а впереди еще не менее увлекательные конкурсы среди работников других профессий! Лучшие сотрудники "РКС-Петрозаводск" в июне отправятся на всероссийский этап конкурса в один из регионов контура "РКС" - город Благовещенск.