В Карелии судебный пристав стал актером и перевоплотился во фронтовика

Карельский судебный пристав вышел на театральную сцену, сыграв одну из главных ролей в спектакле.

Судебный пристав из Лоухского района Антон Ефимов сыграл одну из главных ролей в премьере спектакля "Это просто война", поставленного режиссером Дарьей Никулиной по пьесе белорусского писателя Алексея Дударева "Рядовые". Постановка прошла на сцене Лоухского дома культуры. Об этом информирует пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия.

"Актёры перевоплотились в героев Великой Отечественной войны, обычных советских людей с необычными судьбами. У каждого персонажа своя война, своя любовь, свое горе и общая Победа. По сюжету спектакля Великая Отечественная война подходит к концу. За спиной фронтовиков километры дорог и десятки городов. Искореженные судьбы, страх и ужас, любовь и дружба, жизнь вопреки смерти и Победа, одна на всех", - так пресс-служба карельских приставов описала спектакль, в котором вышел на сцену их коллега.

Сообщается также, что судебный пристав не только перевоплотился в молодого фронтовика, но еще и активно участвовал в постановке спектакля в качестве бутафора и декоратора.

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