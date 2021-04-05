Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Верховный суд Карелии признал незаконным избрание главы Сортавалы Сергея Крупина 36
05.04.2021 14:55
Специальный сотрудник будет следить за беспомощными пациентами в БСМП Петрозаводска 2
05.04.2021 15:07
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде 4
05.04.2021 23:30
"Многие уже умерли, не дождавшись закона" 21
05.04.2021 11:22
Врач назвал эффективный способ выспаться 1
05.04.2021 21:30
Спортсменка из Карелии стала абсолютной чемпионкой всероссийских соревнований по тхэквондо 1
05.04.2021 18:20
ФСБ в Карелии поймала предпринимателя, пытавшегося присвоить себе чужую компанию 3
05.04.2021 10:40

В Карелии судебный пристав стал актером и перевоплотился во фронтовика

Новости. Общество
10:05, 06 Апреля 2021
фото: Пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Загрузка...

Карельский судебный пристав вышел на театральную сцену, сыграв одну из главных ролей в спектакле.

Судебный пристав из Лоухского района Антон Ефимов сыграл одну из главных ролей в премьере спектакля  "Это просто война", поставленного режиссером Дарьей Никулиной по пьесе белорусского писателя Алексея Дударева "Рядовые". Постановка прошла на сцене Лоухского дома культуры. Об этом информирует пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия.

"Актёры перевоплотились в героев Великой Отечественной войны, обычных советских людей с необычными судьбами.  У каждого персонажа своя война, своя любовь, свое горе и общая Победа. По сюжету спектакля Великая Отечественная война подходит к концу. За спиной фронтовиков километры дорог и десятки городов. Искореженные судьбы, страх и ужас, любовь и дружба, жизнь вопреки смерти и Победа, одна на всех", - так пресс-служба карельских приставов описала спектакль, в котором вышел на сцену их коллега.

Сообщается также, что судебный пристав не только перевоплотился в молодого фронтовика, но еще и активно участвовал в постановке спектакля в качестве бутафора и декоратора.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске приставы арестовали "древний" ВАЗ за долги хозяина.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-04-06 10:21:36
фукс в шоке
Никита
2021-04-06 10:13:06
Это пристав молодец , хоть не ворует и делом занят .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Аналитика

05.04.2021 16:20
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
10 тысяч не дожили 4
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 7
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 11
02.04.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 1
Сегодня 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»