В Петрозаводске приставы арестовали "древний" ВАЗ за долги хозяина

Должник за коммунальные услуги лишился своей старой машины: технику арестовали приставы.

В Петрозаводске судебные приставы-исполнители арестовали ВАЗ - 21 043. Хозяин машины задолжал за услуги ЖКХ более 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Карелии.

"Денежные средства от реализации арестованного имущества будут направлены на погашение долга", - заявили приставы.

Старый "ВАЗ" был арестован в ходе рейда по адресам проживания злостных должников за услуги ЖКХ, в отношении которых в УФССП были возбуждены исполнительные производства. Рейд приставы провели совместно с представителями ООО "Комплексный расчетный центр".

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