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В Петрозаводске приставы арестовали "древний" ВАЗ за долги хозяина

Новости. Общество
11:42, 05 Апреля 2021
фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
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Должник за коммунальные услуги лишился своей старой машины: технику арестовали приставы.

В Петрозаводске судебные приставы-исполнители арестовали ВАЗ - 21 043. Хозяин машины задолжал за услуги ЖКХ более 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Карелии.

"Денежные средства от реализации арестованного имущества  будут направлены на погашение долга", - заявили приставы.

Старый "ВАЗ" был арестован в ходе рейда по адресам проживания злостных должников за услуги ЖКХ, в отношении которых в УФССП  были возбуждены исполнительные производства. Рейд приставы провели совместно с представителями ООО "Комплексный расчетный центр".

Ранее сообщалось, что приставы Карелии нашли алиментщицу за диваном

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Комментарии

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кир
2021-04-05 12:57:46
Когда арестуете ларёк со спущенными колесами на ул. Ровио? Расплата только наличными в нем. Что за безобразие? Галина Васильева не может справиться с ним, хотя обещала. Менты крышуют? Предположил кот.
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