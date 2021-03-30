Приставы Карелии нашли алиментщицу за диваном

В Олонецком районе женщина не хотела платить алименты на детей и спряталась от приставов за диваном, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Олонецкому району в феврале текущего года дознавателем расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы, уклонявшейся от оплаты алиментов. После допроса уже в качестве подозреваемой она стала скрываться от дознавателя и не явилась на ознакомление с материалами уголовного дела.

Сотрудники службы неоднократно осуществляли выезды по месту жительства подозреваемой, однако дома ее застать не могли.

В один из дней, вновь приехав домой к злостной неплательщице алиментов, дверь квартиры открыла ее подруга и пригласила сотрудника службы пройти, чтобы он лично убедился, что дома никого кроме нее нет.

Осуществляя обход квартиры, в одной из комнат за диваном была обнаружена подозреваемая, которая все это время пряталась от судебных приставов. Алиментщица была доставлена к дознавателю, ознакомлена с материалами и в настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.