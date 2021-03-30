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Приставы Карелии нашли алиментщицу за диваном

Новости. Общество
10:25, 31 Марта 2021
фото: © shutterstock.com/siam.pukkato
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В Олонецком районе женщина не хотела платить алименты на детей и спряталась от приставов за диваном, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Олонецкому району в феврале текущего года дознавателем расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы, уклонявшейся от оплаты алиментов. После допроса уже в качестве подозреваемой она стала скрываться от дознавателя и не явилась на ознакомление с материалами уголовного дела.

Сотрудники службы неоднократно осуществляли выезды по месту жительства подозреваемой, однако дома ее застать не могли.
В один из дней, вновь приехав домой к злостной неплательщице алиментов, дверь квартиры открыла ее подруга и пригласила сотрудника службы пройти, чтобы он лично убедился, что дома никого кроме нее нет.

Осуществляя обход квартиры, в одной из комнат за диваном была обнаружена подозреваемая, которая все это время пряталась от судебных приставов. Алиментщица была доставлена к дознавателю, ознакомлена с материалами и в настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-31 10:35:41
Она ненормальная, уберите отсюда эту психическую, - сказал кот.
Off
2021-03-31 10:54:17
кир, все знают , что это твоя подружка , по кружке :)
кир
2021-03-31 11:29:53
Off, страдаешь детскими комплексами? Тогда тебе к давидке в морг. Он вылечит. У него халат есть и справка как у тебя. Диаспора ему выписала о возможности носить халат. Не смеши, - сказал кот. Какой он специалист? Ещё помимо морга нашёл работёнку по совместительству. По плитке, канализации и водопроводу. И к мусору неравнодушен. Но это, скорее хобби, - сказал знающий кот.
Off
2021-03-31 11:47:32
кир, пупсик обиделся .. :)
Как только Кир примет алкоголя
С ним такая вот беда-
Не говорит он, а глаголет
И испражняет иногда.
Гость
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