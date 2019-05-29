В Карелии свая раздавила строителя

Тело мужчины нашли на стройплощадке в Чупе, сообщили в Следкоме Карелии.

Во вторник, 28 мая, на строительной площадке в Чупе обнаружено тело 43-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Установлено, что мужчина производил работы с железобетонными сваями. Во время работ одна из свай упала на мужчину и придавила его.

В результате он скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится доследственная проверка.