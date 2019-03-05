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Новости. Экономика
09:28, 05 Марта 2019
фото: ТАСС / Марина Лысцева

Торговые компании в Карелии отметили ухудшение ситуации в отрасли

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Среди руководителей организаций розничной торговли в Карелии в начале 2019 года увеличилось число тех, кто считает неблагоприятной ситуацию в отрасли.

В первом квартале 2019 года как "неблагоприятную" экономическую ситуацию в отрасли охарактеризовали 21,1% респондентов. Это больше, чем в четвертом квартале 2018 года, когда такую оценку дали 13,7% респондентов.

Кроме того, увеличилась доля предпринимателей, указавших на ухудшение ситуации с (15,7% до 28,9%), и уменьшилась доля тех, кто отметил ее улучшение (с 13,7% до 5,3%).

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Лолита
2019-03-05 09:40:44
Вчера по ТВЦ показали программу о "продуктах" ,которые нам продают ,ужас! Сейчас получается .что "импортозамещение" превратилось просто в дикое надувательство,хуже пенсионной реформы.....
Гость
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