Торговые компании в Карелии отметили ухудшение ситуации в отрасли

Среди руководителей организаций розничной торговли в Карелии в начале 2019 года увеличилось число тех, кто считает неблагоприятной ситуацию в отрасли.

В первом квартале 2019 года как "неблагоприятную" экономическую ситуацию в отрасли охарактеризовали 21,1% респондентов. Это больше, чем в четвертом квартале 2018 года, когда такую оценку дали 13,7% респондентов.

Кроме того, увеличилась доля предпринимателей, указавших на ухудшение ситуации с (15,7% до 28,9%), и уменьшилась доля тех, кто отметил ее улучшение (с 13,7% до 5,3%).

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