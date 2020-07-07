В Карелии товаровед незаконно обогатилась на подгузниках

В Костомукше работница продуктового магазина стала фигуранткой сразу двух уголовных дел, сообщили в МВД Карелии.

В течение последних лет жительница Костомукши работала товароведом в магазине крупной торговой сети. Когда у нее возникли финансовые трудности, она придумала способ получения дополнительного заработка, используя свое служебное положение.

В свои смены женщина систематически стала оформлять фиктивные заявления на возврат товаров от имени вымышленных покупателей, а деньги на свою банковскую карту. Кроме того, часть средств она забирала из кассы наличными.

В ходе ревизии была выявлена недостача в размере 20 тысяч рублей. Это стоимость якобы возвращенных товаров, среди которых: несколько упаковок детских подгузников, сухая смесь, креветки, собачий корм, стиральный порошок.

Уголовные дела направлены в прокуратуру города.